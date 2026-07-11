Благотворительный матч звезд НХЛ проходит в Витебске: в чем особенность поединка

В Витебске 11 июля царит максимально спортивная атмосфера. В Ледовом дворце проходит уникальный хоккейный матч.

Есть много причин, почему поединок является особенным. Дело в том, что в хоккее сейчас межсезонье. Это значит, что из новостей только трансферы и сведения о том, как тренируются клубы Экстралиги к старту нового соревновательного года. Его начало уже совсем скоро - 2 августа абсолютно все коллективы начнут борьбу за Кубок Руслана Салея.

11 июля в Витебске открыли период товарищеских спаррингов. Местные "медведи" сражаются против команды, в основе которой игроки из НХЛ или других клубов КХЛ, за исключением минского "Динамо".

Из вратарей стоит отметить Алексея Колосова и Никиту Толопило. Из защитников - Владислава Колячонка, из нападающих - Егора Шаранговича и Егора Сидорова. Также присутствуют воспитанники местной кузницы кадров - Алексей и Илья Протасы. Игроки являются представителями команд НХЛ.

Эти игроки - основа ростера потенциальной сборной Беларуси, если бы она сейчас выступала на различных чемпионатах мира или турнирах.

Алексей Протас, нападающий ХК "Вашингтон Кэпиталз":

"Ребятам спасибо огромное, что откликнулись. Приехали из других городов поиграть, порадовать витебских болельщиков. Потом мы обязательно будем двигаться в другой город, чтобы все дети увидели, что невозможное возможно, что ребята так же начинали и сейчас достигают таких успехов".

Александр Скоренов, нападающий ХК "Северсталь":

"Пока такие мероприятия проводятся, это замечательно. Надо ездить по городам, чтобы детишки смотрели и также чему-то учились".

Роман Юпатов, главный тренер ХК "Витебск":

"Это престиж для нашего клуба, потому что здесь собралась даже не сборная звезд, а национальная сборная Беларуси нынешнего состава. Поэтому сегодня матч проходит в рамках национальной сборной Беларуси против Витебска".

Команды проведут три периода по 15 минут чистого времени с перерывами по 15 минут. В случае нарушения правил будет назначаться штрафной бросок для того, чтобы все поиграли подольше. В случае равенства на табло сыграют буллитную серию для определения сильнейшего в благотворительном поединке.

Есть еще одна хорошая новость: такой поединок - первый на пространстве Синеокой, но не последний. Каждое лето ребята из НХЛ и КХЛ будут собираться и путешествовать по пространству Экстралиги и играть с кем-то из представителей первенства.