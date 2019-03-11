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Благотворительные заезды на склонах горнолыжного комплекса в Силичах

Соревнования по горному слалому организовали среди лыжников - профессионалов и любителей. Для участия необходимо было сделать денежный взнос, который направят на помощь детям с ограниченными возможностями. Среди почти сотни участников заездов и лыжники национальной сборной - накануне благотворительных соревнований они боролись за звание лучшего сноубордиста страны.

На этой неделе снежные склоны в Силичах примут еще один весенний снежный турнир - Открытый чемпионат по горнолыжному спорту.

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