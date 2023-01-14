Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета проходит в Минске

Спорт не только праздник, но и возможность оказать помощь тем, кто в ней так нуждается. В рамках акции "Наши дети" в эти дни в столице проходит девятый Рождественский благотворительный турнир по единоборствам, памяти героя Беларуси митрополита Филарета.

Все сборы будут направлены на приобретение необходимых средств гигиены для проживающих в психоневрологических интернатах. В программе старта пять дисциплин: карате, тхэквондо, рукопашный бой, кикбоксинг и киокушинкай.

На фестиваль заявились около тысячи атлетов со всех регионов страны. Кстати, турнир повторил свой же рекорд по количеству участников.

Отметим, что турнир прошел при поддержке Президентского спортивного клуба. Каждому участнику вне зависимости от занятого места будет вручен сертификат.



Фото:БелТА