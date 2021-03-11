3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Бобруйск-Арена" принимает финальный этап "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе
Обилием напряженных моментов и массой заброшенных шайб запомнился и стартовый день финальных состязаний "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Матчи проходят на льду "Бобруйск-Арены". Участвуют команды всех областей страны плюс две из Минска. Именно эти ледовые дружины стали лучшими по итогам региональных соревнований. Хоккеистам 12-13 лет, и это младшая возрастная группа дивизиона А - команды из районов, где есть крытые ледовые арены.
Сегодня и завтра команды сыграют по круговой системе. Победитель соревнований и призеры определятся в субботу. К слову, следить за ходом матчей можно в прямом эфире на ютуб-канале Президентского спортивного клуба.
"Минская лыжня" пройдет в субботу в Раубичах
А в субботу, но уже в Раубичах, подведут черту под зимним сезоном - спортсмены-любители выйдут на старт традиционной "Минской лыжни". Многие участники соревнований уже проверили себя на всевозможных спартакиадах и региональных соревнованиях. Так что "Минская лыжня" уже точно обещает быть захватывающей. Небольшой плюс на термометре согреет болельщиков, но не помешает участникам. В Раубичах уверяют - снега точно хватит.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все