"Бобруйск-Арена" принимает финальный этап "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе

Обилием напряженных моментов и массой заброшенных шайб запомнился и стартовый день финальных состязаний "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Матчи проходят на льду "Бобруйск-Арены". Участвуют команды всех областей страны плюс две из Минска. Именно эти ледовые дружины стали лучшими по итогам региональных соревнований. Хоккеистам 12-13 лет, и это младшая возрастная группа дивизиона А - команды из районов, где есть крытые ледовые арены.



Сегодня и завтра команды сыграют по круговой системе. Победитель соревнований и призеры определятся в субботу. К слову, следить за ходом матчей можно в прямом эфире на ютуб-канале Президентского спортивного клуба.



