Бобруйский "Динамо-Шинник" впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Харламова
Автор:Редакция news.by
Триумфальные победы дома! "Динамо-Шинник" оформил исторический выход в четвертьфинал Кубка Харламова.
Фарм-клуб "зубров" на примере старших товарищей в серии до трех побед разобрался с одноклубниками из Москвы, подарив настоящий хоккейный праздник Бобруйску.
7 апреля на родной арене "шинники" отпраздновали успех - 2:0. Автор триумфа - Богдан Белкин, который оформил дубль.