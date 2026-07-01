Бочче без барьеров: международный турнир объединил ребят Беларуси и России в Бресте

Международный турнир по бочче-спорту объединил в эти дни ребят из специальных учреждений Беларуси и России. Встречает соревнования Брест.



Здесь для игры, которая является паралимпийским видом, все условия: от современного покрытия до спорт-инвентаря. В этом году за первенство борются 8 команд. На площадке игра без барьеров - настоящий экзамен на точность, смекалку и сплоченность.



Для ребят с особенностями развития сплошная польза - помощь в физической реабилитации, развитии координации и поддержании соревновательного духа.

Площадка для бочче-спорта в Бресте - уже третья в стране. Установлена на территории двух учреждений: специальной и общеобразовательной школ города. Все для развития идеи инклюзивности. Это проект Белорусского комитета "Спешиал Олимпикс" и Президентского спортивного клуба. Соревнования нынешнего сезона проходят 3 дня, подведут итоги уже завтра.