"Бокс - это не о силе, а об умении быстро принимать решения и думать головой" - А. Радионов

Это спорт для настоящих мужчин. Он закаляет характер и формирует мужской стержень - без этого в боксе тяжело чего-то достичь. Если боксер талантливый, но он усердно не работает, у него будет маленький результат и, обычно, короткий. В то же время бокс - это не о силе, а об умении быстро принимать решения и думать головой.

Александр Радионов