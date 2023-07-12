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"Бокс - это не о силе, а об умении быстро принимать решения и думать головой" - А. Радионов

Обратный отсчет до старта II Игр стран СНГ уже ведется. Спорткомплекс "Олимпиец" в Орше уже готовится принять боксеров. Перспективные юниоры представят нашу команду.

В новой серии проекта "Сыграем вместе" Александр Радионов - участник Олимпийских игр - 2020 по боксу - рассказал о тонкостях такого сложного вида спорта.

Это спорт для настоящих мужчин. Он закаляет характер и формирует мужской стержень - без этого в боксе тяжело чего-то достичь. Если боксер талантливый, но он усердно не работает, у него будет маленький результат и, обычно, короткий. В то же время бокс - это не о силе, а об умении быстро принимать решения и думать головой.
Александр Радионов

"Выход на ринг - особенное чувство для меня. Каждый бой - это отдельный спектакль. Любой удар может стать роковым, поэтому нельзя забывать о защите", - отметил Александр Радионов.

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