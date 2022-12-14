3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Боксеры из Беларуси и России восстановлены в рейтингах WBA
Боксеры из Беларуси и России восстановлены в рейтингахВсемирной боксерской ассоциации (WBA). Такая информация размещена на официальном сайте WBA, сообщает БелТА.
Решение было принято после обсуждения всеми членами Комитета по чемпионатам и Комитета по рейтингам Всемирной боксерской ассоциации.
В заявлении организации подчеркивается, что боксеры "ради спорта и в пользу карьеры" смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов