Боксеры из Беларуси и России восстановлены в рейтингах WBA

Боксеры из Беларуси и России восстановлены в рейтингахВсемирной боксерской ассоциации (WBA). Такая информация размещена на официальном сайте WBA, сообщает БелТА.

Решение было принято после обсуждения всеми членами Комитета по чемпионатам и Комитета по рейтингам Всемирной боксерской ассоциации.

В заявлении организации подчеркивается, что боксеры "ради спорта и в пользу карьеры" смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA.