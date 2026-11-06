Более 500 спортсменов собрались на чемпионате по плаванию на короткой воде в Минске

Краткий пересказ от ИИ

Минск принимает Открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде. Эти престижные старты превратили белорусскую столицу в главный центр притяжения для любителей водных видов спорта.

Для лидеров белорусской сборной - это решающий этап отбора на планетарный форум в Китай, поэтому на дорожках разворачивается бескомпромиссная борьба.

В связи с высоким статусом турнира зарубежные гости привезли в Минск свои сильнейшие составы. Конкуренцию белорусским лидерам составляют топ-пловцы из шести стран, что гарантирует максимальный накал интриги в каждом заплыве.

Алина Змышко, Георгий Пекарский, Илья Шиманович. Наши лидеры подтверждают свой высокий уровень, забирая на своих коронных дистанциях золотые медали.

Тимофей Скороходов, генеральный секретарь Белорусской федерации плавания и один из организаторов этого спортивного праздника, отметил, что плавание сейчас является одним из локомотивов спорта. Белорусы допущены ко многим соревнованиям, поэтому этот вид спорта интересует зрителей, а для спортсменов это отличная возможность показать себя.

Анна Копаченя, государственный тренер национальной команды Республики Беларусь по плаванию: "Всегда хочется защищать честь своей страны на международной арене. К сожалению, мы были лишены этой возможности на какой-то период времени. Но сейчас, когда это все вернулось, мы оценили это еще с большей силой. И, конечно, для нас это дополнительное вдохновение и дополнительный стимул достигать самых высоких результатов, когда наш флаг развевается выше всех".

Во второй день турнира спортсмены разыграли 12 комплектов наград

Открытый чемпионат страны стал рекордным по количеству участников. Более 500 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана, Сербии, Армении и Азербайджана. Турнир стал важнейшим экзаменом. Международная федерация водных видов спорта доверила Минску проведение официального квалификационного старта. И организаторы полностью оправдали доверие.