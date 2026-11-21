Торжественно и при полных трибунах: 21 ноября открылся новый сезон для СДЮШОР баскетбольного клуба "Минск".

Сильнейшая детско-юношеская школа страны уже традиционно на площадке училища олимпийского резерва проводит старт нового учебного года.

В текущем сезоне к "горожанам" присоединились более сотни новичков, а многие из них, как отмечают тренеры, уже сейчас показывают отличные показатели.

Владислав Хомченко, тренер БК "Минск":

"Есть замечательные дети с хорошим двигательным навыком, которые достаточно хорошо соображают. Но тоже мы понимаем, что в первую очередь это дети. Со временем кто-то, естественно, отсеивается, а кто хочет продолжать дальше, идет в профспорт".

"Просто посмотрел мультик, короче, не знаю, почему мне заинтересовало, но просто понравилось. Игры, когда мы забрасываем мяч в кольцо, все нравится", - рассказал спортсмен-учащийся СДЮШОР БК "Минск" Ярослав Прозорович.

"Баскетбол полезен для возраста, от него люди высокие становятся и могут делать большие прыжки", - поделился спортсмен-учащийся СДЮШОР БК "Минск" Матвей Кригин.

Петр Ивашков, председатель БК "Минск":

"Кто-то станет большим баскетболистом, кто-то будет любить баскетбол всю жизнь и не играть в него, но все равно быть на нем, приходить, смотреть баскетбол, знать, что он в его сердце. Сегодняшнее событие очень важное, потому что это первый сезон для маленьких деток, которые приходят на СДЮШОР".

Горожане регулярно пополняют коллекцию трофеев с командами разных возрастов в республиканских соревнованиях, а взрослая мужская команда "Минска" - самый титулованный клуб в стране. 16 раз столичные забирали титул чемпиона Беларуси.