3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 12 тысяч зрителей следили за поединком сборной Беларуси против Германии с трибун "Борисов-Арены"
Почти аншлаг - 12 тысяч 510 зрителей непосредственно с трибун "Борисов-Арены" следили за ходом поединка сборной Беларуси против Германии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Команда Игоря Криушенко проиграла бундестим 0:2. Сане и Ройс отличились. Это поражение стало третьим подряд в квалификации для нашей сборной.
В следующем туре Беларусь примет Северную Ирландию, игра пройдет 11 июня в Борисове.
Чуть ранее накануне Северная Ирландия победила Эстонию 2:1 в гостях и с тремя победами в трех играх возглавила турнирную таблицу группы С. Из других игр отметим: Турция дома победила Францию 2:0. Россия разгромила Сан-Марино 9:0.Италия сильнее Греции на выезде 3:0.
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
Палач Хатыни - Верховный Суд Беларуси рассмотрит уголовное дело в отношении коллаборанта Смовского
В Беларуси за каждым молодым парламентарием закреплен депутат-наставник
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера