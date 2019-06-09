Более 12 тысяч зрителей следили за поединком сборной Беларуси против Германии с трибун "Борисов-Арены"

Почти аншлаг - 12 тысяч 510 зрителей непосредственно с трибун "Борисов-Арены" следили за ходом поединка сборной Беларуси против Германии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Команда Игоря Криушенко проиграла бундестим 0:2. Сане и Ройс отличились. Это поражение стало третьим подряд в квалификации для нашей сборной.



В следующем туре Беларусь примет Северную Ирландию, игра пройдет 11 июня в Борисове.



Чуть ранее накануне Северная Ирландия победила Эстонию 2:1 в гостях и с тремя победами в трех играх возглавила турнирную таблицу группы С. Из других игр отметим: Турция дома победила Францию 2:0. Россия разгромила Сан-Марино 9:0.Италия сильнее Греции на выезде 3:0.



