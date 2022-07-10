Более 1 200 участников принимают участие в гонке с препятствиями Bison Race в Бресте

Один из самых сложных забегов с препятствиями в Европе Bison Race сегодня впервые проходит в Бресте, в антураже местных достопримечательностей, что добавляет гонке для самых сильных духом колорита.



Более 1 200 участников принимают участие в забегах различного формата. Кроме белорусов, есть гости из Казахстана, России и Литвы.

Самая статусная группа атлетов открывала соревнования. Bison Race завершится по традиции детскими забегами. Старты в Бресте вызвали повышенный ажиотаж. Гостям этого города было проблематично найти место в гостинице, ведь соревнования многие совместили с небольшим путешествием.