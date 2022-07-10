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Более 1 200 участников принимают участие в гонке с препятствиями Bison Race в Бресте
Один из самых сложных забегов с препятствиями в Европе Bison Race сегодня впервые проходит в Бресте, в антураже местных достопримечательностей, что добавляет гонке для самых сильных духом колорита.
Более 1 200 участников принимают участие в забегах различного формата. Кроме белорусов, есть гости из Казахстана, России и Литвы.
Самая статусная группа атлетов открывала соревнования. Bison Race завершится по традиции детскими забегами. Старты в Бресте вызвали повышенный ажиотаж. Гостям этого города было проблематично найти место в гостинице, ведь соревнования многие совместили с небольшим путешествием.
Соревнования по бегу с препятствиями Bison Race проходят в Беларуси уже семь лет. Силичи, Логойск, Раубичи, Несвиж, Минск и теперь Брест - основные точки подобных забегов. Отметим, что в этом сезоне в календаре соревнования стоит еще несколько мероприятий.
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