Более 3 миллионов туристов посетили Москву во время чемпионата мира по футболу

Такие итоги подвели в столичном департаменте спорта и туризма. Пятерку стран, откуда прибыло большее число туристов, возглавляет Китай, на втором месте находятся США. На третьем месте Германия, затем - Голландия и Франция. Напомним, в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля пройдет финал Франция - Хорватия.