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Более 3 тыс. участников в Bison Race в 2024-м - с каждым годом испытания все динамичнее
В Силичах продолжаются соревнования по бегу с препятствиями BisonRace, на который в эти дни зарегистрировалось более 3000 участников. Логойские рельефные особенности облюбовали спортсмены в этом виде бега мирового уровня.
Сегодня состоялась длинная дистанция в рамках старта, которая подарила ряд интересных сюжетных линий. Андрей Козлов о тех, кто выходные дни проводит отнюдь не на диване (подробнее в видео).
BisonRace в 2024-м - 4 дня и более 3000 участников.
С каждым годом испытания все динамичнее и более привлекательны для зрителя даже со стороны. Впереди у лучших, среди тех, кто культивирует такой нелегкий спорт, чемпионат Европы - он пройдет в июне.
Спустя два месяца, в июле, Bison вновь состоится в Бресте. Прекрасный срок, чтобы стать чуть спортивнее и увидеть результат.
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