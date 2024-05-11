Более 3 тыс. участников в Bison Race в 2024-м - с каждым годом испытания все динамичнее

В Силичах продолжаются соревнования по бегу с препятствиями BisonRace, на который в эти дни зарегистрировалось более 3000 участников. Логойские рельефные особенности облюбовали спортсмены в этом виде бега мирового уровня.

Сегодня состоялась длинная дистанция в рамках старта, которая подарила ряд интересных сюжетных линий. Андрей Козлов о тех, кто выходные дни проводит отнюдь не на диване (подробнее в видео).

BisonRace в 2024-м - 4 дня и более 3000 участников.

С каждым годом испытания все динамичнее и более привлекательны для зрителя даже со стороны. Впереди у лучших, среди тех, кто культивирует такой нелегкий спорт, чемпионат Европы - он пройдет в июне.