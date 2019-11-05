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Более 520 атлетов из 26 стран. В Минске стартовал чемпионат Европы по муай-тай
Минск вновь принимает крупное международное спортивное событие. На этот разчемпионат Европы по муай-тай. Во Дворце спорта соревноваться на протяжении всей недели будут более 520 атлетов из 26 стран Европы. Большая группа бойцов представляет Беларусь - 90 спортсменов. Такие внушительные цифры достигнуты и благодаря формату чемпионата континента. Впервые с 2014 года в одном месте и в одно время собрались не только взрослые спортсмены, но и юниоры. В первый соревновательный день прошли 7 боев с участием белорусов: 2 девушки, 5 парней. Дальше прошли Николай Сведомский, Максим Петкевич, Даниил Ермоленко и Виталий Гурков. Главная неожиданность - вылет чемпиона мира-2017 Евгения Волчека.
Борьба за медали развернется в субботу и воскресенье. Вход свободный. К слову, спортсмены на этой неделе будут заняты не только в ринге. Представители европейских команд посетят минские общеобразовательные школы и проведут уроки спорта для белорусских ребят в рамках социальной программы "Международный спорт для всех".
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