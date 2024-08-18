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Более 90 медалей завоевали белорусские гребцы на "Кубке Доброй воли" в Москве
Завершились международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли" в Москве, сообщает БЕЛТА.
Участники турнира на протяжении пяти дней определяли призеров в трех возрастных категориях - юниорской (до 19 лет), молодежной (до 24 лет) и взрослой. В воскресенье представители Беларуси поднимались на высшую ступень пьедестала 12 раз. Победителями соревнований в одиночках стали Ольга Климова (С1, 5000 м), Владислава Скриганова (К1, 5000 м), Иван Потапенко (С1, 5000 м), Олег Юреня (К1, 5000 м), Елена Ноздрева (С1, 500 м), Мария Попичич (С1, 500 м, U19) и Инна Неделькина (С1, 500 м, U24).
Кроме того, золото сегодня завоевали двойки Дмитрия Натынчика и Владислава Кравеца (К2, 500 м), Ольги Худенко и Дмитрия Натынчика (К2, 500 м, микст), Ивана Козлова и Глеба Демина (С2, 500 м, U19), Виталия Щербина и Ильи Филимонова (К2, 500 м, U19), также победу одержал квартет байдарочников на 500-метровке (U19).
Всего заключительный день турнира принес нашей команде семь вторых мест и девять третьих. Общий итог белорусской делегации на Кубке Доброй воли в Москве составил 93 медали - 38 золотых, 28 серебряных и 27 бронзовых.
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