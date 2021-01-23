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Болеем за Динару вместе!

Динара Алимбекова, кслову, и лидер общего зачета среди биатлонисток до 25 лет. Этот сезон дляолимпийской чемпионки складывается удачно. Уже есть первая победа Этапа Кубкамира. Так что болеем за Динару вместе!

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