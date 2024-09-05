Болеем за наших! Хоккеисты минского "Динамо" откроют сезон КХЛ матчем с "Амуром" - в прямом эфире поединок смотрите на "Беларусь 5"

В добрый путь! Считаные часы остаются до старта минского столичного "Динамо" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На "Минск-Арену" пожалует хабаровский "Амур". Вбрасывание шайбы произойдет 5 сентября в 19:30. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5". Поединок пройдет при аншлаге. Организаторы просят болельщиков прибыть заранее, поскольку во время предматчевого шоу вход на ядро будет закрыт для зрителей, чтобы не портить перформанс. А он будет замечательным.

Спортивный репортер АТН Кристина Камыш рассказала подробности.

Белорусы любят хоккей, и доказать эту истину проще простого - едва билеты на первый матч столичного "Динамо" в новом сезоне КХЛ поступили в продажу, так сразу же квитки закончились. Менее суток потребовалось болельщикам, чтобы заполнить "Минск-Арену" под завязку. И, безусловно, большая креативная команда "зубров" готовит яркое шоу-открытие. Естественно, полный сценарий держится в строжайшем секрете. Но некоторые детали известны. По традиции на стартовой игре регулярного чемпионата зрителей на трибунах ждет лазерное шоу и 3D-Ice Mapping на льду. А еще будет заполнено все пространство под куполом ледовой арены.





В прошлом соревновательном сезоне композиция "Седая ночь" группы "Ласковый май" стала неофициальной послематчевой песней болельщиков столичного "Динамо". Через свои соцсети бело-синие намекают: этот трек будет главной мелодией предматча. Кроме того, заранее был опубликован плей-лист, композиции из которого прозвучат на "Минск-Арене", чтобы все желающие подпевали в унисон.

Нападающий Роман Горбунов демонстрирует, как правильно размахивать полотенцем. Это давняя хоккейная традиция, которая зародилась в Северной Америке, а затем распространилась по всему миру. Ритуал отражает страсть фанатов и их поддержку любимой дружины. В четверг, 5 сентября, каждый зрительарены получитбрендированное полотенце "Динамо" в качестве сувенира.