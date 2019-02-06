В финале чемпионата мира по фристайлу болеем за Александру Романовскую и Антона Кушнира

Александра Романовская и Антон Кушнир поборются за медали чемпионата мира по фристайлу, который принимает американский Дир-Велли. Оба наших лыжных акробата вышли в решающую стадию с первой попытки, заняв в первой квалификации каждый шестое место. К сожалению, не удалось выйти в финал Дмитрию Мазуркевичу и Максиму Густику. Отметим, финал чемпионата мира покажет "Беларусь 5".