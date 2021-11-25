3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Большая футбольная программа в вечернем эфире "Беларусь 5": матчи 5-го тура Лиги Европы
Большая футбольная программа ждет телезрителей в вечернем эфире "Беларусь 5": пройдут матчи 5-го тура Лиги Европы. Внимание белорусских болельщиков будет приковано к игре московского "Локомотива" против итальянского "Лацио". Цвета "железнодорожников" защищает нападающий сборной Беларуси Виталий Лисакович, который не так давно забил в рамках Премьер-лиги. В 21:10 эфир с московской арены в Черкизове. По завершении - в 22:50 - онлайн 5-го тура Лиги Европы. Параллельно на "Беларусь 5 интернет" противостояния "Байер" – "Селтик", "Монако" – "Реал Сосьедад".
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все