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Большая легкая атлетика вернулась на стадион "Динамо"
Историческую встречу сборных Беларуси, балканских стран, Прибалтики и Украины принимает открытый накануне стадион. Яркое шоу увидели зрители и сегодня. Но главными героями стали, конечно же, спортсмены. Поддержка полными трибунами была обеспечена. Надеемся, это придало им дополнительных сил. Есть ли новые рекорды? Узнаем прямо сейчас.
На стадионе работает наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение). Минск погружается в сумерки, но благодаря этому мы можем увидеть в деле подсветку арены, что делает соревнования еще более зрелищными. Матчевая встреча между командами Беларуси, Украины, прибалтийских и балканских государств близится к завершению, однако зрелищные выступления впереди.
И сразу к результатам, ведь соревнования в своем пике. Светлана Куделич победила в беге на 3 000 метров с препятствиями. Валерий Изотов стал третьим в метании копья. Дарья Борисевич лучшая в беге на 800 метров. А Анастасия Мирончик-Иванова не только побеждает в прыжках в длину, но и выполняет норматив на ближайший чемпионат Европы. Предлагаю посмотреть и кадры церемонии награждения, как такое торжественное событие проходит здесь.
Мы следим за Алиной Талай, которая в этом сезоне взяла на себя и функцию персонального тренера, и уже установила новый рекорд Беларуси, который держался много лет. На секторе честь страны отстаивает в эти минуты серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Иван Тихон. В программе соревнований еще эстафета четыре по 100 метров.
А сейчас рядом со мной Татьяна Холодович. Отмечу, что результаты международного матча по легкой атлетике в программе "День спорта" после "Панорамы" с Александром Ярмошем. А моя коллега Кристина Камыш готовит атмосферный сюжет о таких исторических соревнованиях в утренний выпуск новостей на “Беларусь 1”.
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