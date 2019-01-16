Большие лыжные гонки в Минской области - лучшие школьники со всего региона пробовали сегодня свои силы на большой лыжероллерной трассе в Плещеницах. Такой старт - возможность не только продемонстрировать способности профессиональным тренерам, но и попасть в сборную области. За большой гонкой маленьких спортсменов наблюдал Ян Пашкевич.

Снежный форсаж на виражах лыжероллерной трассы Плещеницкого училища олимпийского резерва сегодня демонстрировали школьники со всей области. Даже любительский уровень соревнований не сбивал ловкость участников.

Снежный трафик здесь растянулся на несколько часов - на лесном маршруте стартовали почти 230 лучших школьников - любителей лыжных гонок. При этом правила под возраст участников не облегчали - детского размера сделали только дистанцию.

При этом для многих областной отбор по снежному спринту станет и этапом подготовки к заездам "Снежного снайпера".

А вот усмотреть за самыми ловкими юными гонщиками на снежных виражах спешат тренеры училища олимпийского резерва. Именно на таких стартах у каждого участника есть возможность громко заявить о себе.