Большой игровой день в белорусской Экстралиге: пройдут 4 матча

Большой игровой день 29 сентября в белорусской Экстралиге. Первыми свой матч в 17:50 начнут "Брест" и "Неман". Этот поединок, а также встречу между "Динамо-Молодечно" и "Металлургом", которая стартует в 20:10, в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

Отметим, клуб из Жлобина находится в лидирующей группе турнира. Также в программе еще два противостояния: "Химик" на своем льду будет принимать "Гомель", а "Локомотив" в гостях сыграет против "Лиды".