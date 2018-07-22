Большой баскетбол вновь в Минске! Мы принимаем чемпионат мира

Участвуют 16 лучших женских сборных в возрасте до 17 лет. На протяжении 9 дней у зрителей будет возможность увидеть будущих победителей Олимпиад. Для нас это еще и очередная проверка своих сил перед II Европейскими играми. За открытием мирового чемпионата наблюдала Кристина Камыш.

На Олимпийских играх в Рио женская сборная Беларуси по баскетболу сражалась до последнего и едва не вышла в плей-офф. Эта команда - наша гордость. Однако ей нужно омоложение.

Возможно, не за Игры в Токио в 2020-м, но точно за Олимпиаду в Париже 4 года спустя именно эта группа девушек будет бороться на паркете.

Однако сейчас главная задача перед красавицами - достойно выступить на домашнем чемпионате мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Соревнования такого уровня в этом виде спорта Минск не принимал давно.

32 года назад - в 1986-м - столица Беларуси была площадкой группового этапа первенства планеты среди женских команд.

Одна из задач форума - открыть иностранным гостям белорусскую столицу. Ведь менее чем через год здесь пройдут II Европейские игры.

Здесь все сильнейшие мира - 16 сборных. Чего стоит одна команда США. Американки взяли три из четырех разыгранных титулов. Хотя на прошлом чемпионате все же уступили австралийкам.

В Минске чемпионки получат новый Кубок мира. На разработку дизайна трофея ушло 6 месяцев. Он похож на каменную глыбу, которая, как и юные баскетболистки, требует огранки. Выполнен кубок из драгметаллов, а весит более трех килограммов.

Сборная Беларуси уже гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата. В 1/8 финала выходят все команды без исключения. Однако, чем выше место в квартете, тем легче соперник в нокаут-раунде.