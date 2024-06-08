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Большой футбол и полный аншлаг. Расскажем, как прошел товарищеский матч сборных Беларуси и России на стадионе "Динамо" в Минске

Товарищеский матч сборных Беларуси и России прошел накануне вечером, 7 июня, на стадионе "Динамо". Болельщики соскучились по родной команде и до отказа заполнили арену.

Подробности у Максима Кембеля (видео).

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