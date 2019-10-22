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Большой футбольный вечер в эфире каналов Белтелерадиокомпании

Большой футбольный вечер в эфире каналов Белтелерадиокомпании. "Беларусь 5" в 21:40 начнет онлайн игрового дня Лиги чемпионов. По завершении, в 23:50, эфир дневника. Кроме того, "Беларусь 5. Интернет" в 19:50 начнет трансляцию поединка "Атлетико" - "Байер". А в 21:50 покажет матч "Ювентус" - "Локомотив".

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