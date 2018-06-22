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Большой праздник на обновленном стадионе "Динамо" продолжается

Эстафету у футбольной встречи подхватывает легкая атлетика. Болельщиков ожидает матчевая встреча между сборными Беларуси, Балканских стран, Прибалтики и Украины. На правах хозяев борьбу за победу поведут звезды и рекордсмены белорусской легкой атлетики Алина Талай, Татьяна Холодович, Дмитрий Набоков. Болельщики смогут увидеть возвращение легендарного Ивана Тихона, который выйдет в сектор впервые после олимпиады в Рио. Матчевая встреча начнется в 18:30. Ее в записи покажет "Беларусь 5" в 23:25.

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