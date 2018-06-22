Большой праздник на обновленном стадионе "Динамо" продолжается

Эстафету футбольной встречи подхватывает легкая атлетика. Через несколько минут начнется матчевая встреча между сборными Беларуси, балканских стран, Прибалтики и Украины. На правах хозяев борьбу за победу ведут звезды белорусской легкой атлетики - Алина Талай, Татьяна Холодович, Дмитрий Набоков. Болельщики смогут увидеть и возвращение легендарного Ивана Тихона. Он выйдет в сектор впервые после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Матчевую встречу покажет телеканал "Беларусь 5" в 23:25.