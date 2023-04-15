Большой праздник организовали в честь 100-летия БФСО "Динамо"

Белорусское общество "Динамо" под своим крылом организовало абсолютно весь силовой блок. Наши спортсмены принимают участие во всех соревнованиях, в том числе и международных, и занимают призовые места. Самая главная цель и задача - чтобы общество развивалось и двигалось только вперед. И сегодня по всей республике созданы детско-юношеские школы, наши ребята стремятся, занимаются спортом. Ведь все прекрасно знают, что без спорта не может существовать ни одна страна, а силовой блок - это те люди, которые обязаны заниматься спортом.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси