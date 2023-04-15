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Большой праздник организовали в честь 100-летия БФСО "Динамо"
Белорусскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" сто лет. Большой праздник в Минске под лозунгом "Мир! Спорт! Безопасность!" объединил динамовцев, воспитанников ведомственных военно-патриотических клубов, представителей столичной милиции, Департамента охраны, руководство МВД и неравнодушных белорусов.
Белорусское общество "Динамо" под своим крылом организовало абсолютно весь силовой блок. Наши спортсмены принимают участие во всех соревнованиях, в том числе и международных, и занимают призовые места. Самая главная цель и задача - чтобы общество развивалось и двигалось только вперед. И сегодня по всей республике созданы детско-юношеские школы, наши ребята стремятся, занимаются спортом. Ведь все прекрасно знают, что без спорта не может существовать ни одна страна, а силовой блок - это те люди, которые обязаны заниматься спортом.
Событие отметили ярко - с показательными выступлениями бойцов ОМОНа, кинологов, маневрами профессионалов на спорткарах, были организованы интерактивные зоны и квесты. Также в рамках праздника состоялся концерт. А юные динамовцы в творческих номерах рассказали о разных видах спорта.
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