3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Большой спортивный вечер для поклонников хоккея и футбола в вечернем эфире "Беларусь 5"
Прямо в эти минуты минское "Динамо" сражается на домашнем льду с подмосковным "Витязем". Напомним, в Западной конференции КХЛ "зубры" располагаются на 5-й позиции. "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию. Затем в эфире спортивного канала поединок Лиги Европы, в котором московский ЦСКА сыграет с голландским "Фейеноордом". Начало трансляции чуть позже стартового свистка - в 21:30. А в 22:55 еще один поединок 4 тура Лиги Европы, где шотландский "Рейнджерс" готовится принимать португальскую "Бенфику".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все