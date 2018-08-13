Большой теннисный вечер на телеканале "Беларусь 5"

Сразу три наших спортсменки проведут матчи первого круга на турнире в американском Цинциннати. Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарез Наварро - 25-ой ракеткой мира. Этот поединок пройдет на центральном корте. Матч стоит первым запуском и начнется в 18:00. Следом в борьбу вступит Александра Саснович. Белоруске будет противостоять словачка Виктория Кужмова. После 23:55 первая ракетка страны Арина Соболенко сыграет против 39-го номера мирового рейтинга британки Йоханны Конты. Все матчи в прямом эфире покажет спортивный телеканал.