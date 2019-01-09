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Большой волейбольный вечер в эфире телеканала "Беларусь 5"

Уже в эти минуты на площадке Дворца спорта "Уручье"“Минчанка” пытается подобраться к зоне плей-офф Суперлиги. Соперник наших девушек - лидер сезона калининградский "Локомотив".


В 21:55 на авансцену выйдут волейболисты. Сборная Беларуси может официально оформить выход на свой третий чемпионат Европы в истории. Для этого необходимо побеждать Норвегию. На данный момент белорусы в отборочной группе уступают испанцам, которые сегодня победили Грузию.

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