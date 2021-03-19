Борьба. Белорусы завоевали еще три лицензии в Токио

Еще три лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио завоевали белорусские борцы. На квалификационном турнире в Будапеште в первый соревновательный день путевку в Японию завоевали представители вольного стиля Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков, выйдя в финал своих весовых категорий. В европейской квалификации будут разыграны также лицензии в греко-римской борьбе. Беларусь представят Дауров Сослан, Леончик Александр, Сосуновский Виктор, Грабовик Александр, Чугошвили Георгий.



В женской борьбе за возможность выступить на Олимпиаде поспорят Наталья Варакина, Ванесса Колодинская, Мария Мамошук, Анна Садченко и Василиса Марзалюк.



Отобраться на Олимпиаду будет возможность и в мае на итоговом всемирном отборочном турнире, который пройдет в Софии.



