3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Борьба. Кубок мира. Четыре медали завоевали белорусские "классики"
Четыре медали завоевали белорусские борцы греко-римского стиля на личном Кубке мира в Белграде. К золотой награде Кирилла Маскевича добавились сразу три бронзы. Удачный вечер для белорусов начал Максим Кажарский в весовой категории до 60 кг, за ним на третью ступень пьедестала поднялся Сослан Дауров в категории 63. Также бронзу взял Радик Кулиев в весе 82 кг.
С сегодняшнего дня за награды будут бороться женщины, интрига разрешится сразу в пяти весовых категориях. Завершат соревнования борцы вольного стиля. Изначально в Белграде планировалось провести чемпионат мира, но из-за пандемии старт изменил формат на индивидуальный Кубок мира.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов