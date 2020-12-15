Борьба. Кубок мира. Четыре медали завоевали белорусские "классики"

Четыре медали завоевали белорусские борцы греко-римского стиля на личном Кубке мира в Белграде. К золотой награде Кирилла Маскевича добавились сразу три бронзы. Удачный вечер для белорусов начал Максим Кажарский в весовой категории до 60 кг, за ним на третью ступень пьедестала поднялся Сослан Дауров в категории 63. Также бронзу взял Радик Кулиев в весе 82 кг.



С сегодняшнего дня за награды будут бороться женщины, интрига разрешится сразу в пяти весовых категориях. Завершат соревнования борцы вольного стиля. Изначально в Белграде планировалось провести чемпионат мира, но из-за пандемии старт изменил формат на индивидуальный Кубок мира.



