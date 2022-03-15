Борьба за четвертьфинал Лиги чемпионов на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"

Еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов определятся этим вечером. В Манчестере местный "Юнайтед" примет мадридский "Атлетико". В Амстердаме "Аякс" будет соперничать с португальской "Бенфикой". Примечательно, что обе пары начнут борьбу с чистого листа. Ведь первые встречи завершились с ничейным результатом - 1:1 и 2:2 - соответственно. А с текущего сезона правило "выездного гола" не действует.



"Беларусь 5" покажет противостояние "манкунианцев" с "матрасниками". Параллельно "Беларусь 5 интернет" будет транслировать матч "Аякса" и "Бенфики". Начало в 22:50.

