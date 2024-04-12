Борьба за Кубок Президента по хоккею накаляется: "Сталевары" против "зубров" - вторая серия, аншлаг на трибунах Жлобина

"Сталевары" против "зубров" - вторая серия. Борьба за Кубок Президента по хоккею накаляется. "Металлург" в Жлобине при поддержке родных трибун снова сыграет с "Брестом". Во вторник действующий чемпион дал южанам понять, что намерен на третий сезон кряду оставить главный трофей в городе металлургов. Но гости полны решимости сегодня восстановить равенство перед переездом команд в Брест.

Оба клуба уже вошли в историю белорусского хоккея. Никогда раньше за Кубок Президента не спорили команды с таким низким посевом - шестой и седьмой коллектив регулярного сезона. А "Брест" и вовсе до финальной серии добрался впервые. История переписана, эту страницу хоккеисты и тренеры уже перевернули - все хотят большего.





Сергей Пушков, или по-другому профессор Дамблдор - такой ярлык крепко закрепился за наставником "зубров" по ходу плей-офф, пять раз спорил за Кубок Президента (правда, у руля "Немана") и трижды с гродненцами доходил до заветной цели. С "Брестом" остается четыре шага, но они самые тяжелые.

Трагедии после поражения в первом матче, пусть и крупного - 1:6, в стане брестчан никто не делает. Более того, это, возможно, хороший знак. В четвертьфинале в первой игре "Брест" также уступил "Витебску", повторилась история в следующем раунде с "Шахтером". И все видят, чем все завершилось.



