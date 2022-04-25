Борьба за Кубок Президента по хоккею: решающий матч "Юности" и "Металлурга"

Интрига всего хоккейного года в Беларуси близится к своему завершению. На "Минск-Арене" проходит седьмой матч финальной серии Кубка Президента между столичной "Юностью" и жлобинским "Металлургом". Страсти накалены до предела, ведь счет в противостоянии до четырех побед 3:3. Это значит, что тот, кто победит сегодня, получит заветный трофей.

Корреспондент АТН Кристина Камыш о том, что происходит на льду.

Процедура стартового вбрасывания уже состоялась. Это значит, что битва за Кубок Президента официально началась. Мы ждали такую решающую серию без малого 12 лет.

В далеком 2010 году соперники также доигрались до седьмого поединка. Это всего третий финал в истории Экстралиги, когда командам, чтобы определить сильнейшего, понадобилось максимальное количество матчей. Все хоккейное сообщество нашей страны неоднократно утверждало, что это борьба абсолютно равных коллективов. Так, в нынешнем сезоне двенадцать очных встреч провели "Юность" и "Металлург": шесть в плей-офф и шесть в регулярном чемпионате. У каждого клуба по шесть побед. Впервые все игры в главном противостоянии завершились с разницей всего в одну шайбу. Поэтому, куда ни глянь, везде сплошной паритет. Равенство отмечают и букмекеры. У прогнозистов сегодня явного фаворита нет.

Кубок Президента по хоккею: зрительский интерес к решающей серии

Финальная серия не могла не остаться без зрительского интереса. Так, минская "Юность" устанавливала рекорды по посещаемости на "Чижовка-Арене". В Ледовом дворце в Жлобине "Металлург" выступал исключительно при аншлагах. Но организаторы решили провести важнейший хоккейный матч года на главной ледовой площадке страны - на "Минск-Арене". Точное количество зрителей на трибунах мы узнаем ближе к концу третьего периода. Все воскресенье наша съемочная группа мониторила продажу билетов, и квитки действительно разлетались, это было видно по онлайн-системе. Можем утверждать, что как минимум тысяча человек здесь будет поддерживать "сталеваров". Жлобинский "Металлург" организовал выезд 17 автобусов с болельщиками. Кроме того 3 автобуса точно приехало из Лиды, Речицы и Гомеля.

Столичная "Юность" будет защищать Кубок Президента по хоккею

Естественно, соперники заряжены на борьбу. Нам удалось пообщаться с командами. Наверное, минской "Юности" будет чуть проще вести седьмую, финальную игру с точки зрения психологии. Встане "медведей" есть хоккеисты с подобным опытом. Нельзя не отметить победную историю коллектива. Напомним, что минчане завоевали три Кубка Президента подряд, всего десять трофеев. Это самый успешный клуб страны.

Жлобинский "Металлург" играет в финале плей-офф Экстралиги впервые с 2013 года

Что касается "Металлурга", то для "сталеваров" сам факт попадания в финал - большой успех, ведь команды там не было с 2013 года. Ровно 10 лет назад жлобинцы выиграли свой единственный трофей. Но парни очень заряжены.

