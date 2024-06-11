Борьба за лицензии на Игры-2024 - три белоруски вышли в полуфинал ЧМ по пятиборью

В китайском Чжэнчжоу стартовал чемпионат мира по современному пятиборью 2024 года с участием белорусских спортсменов, сообщает БЕЛТА.



Во вторник на втором по значимости старте сезона состоялись отборочные турниры в индивидуальном зачете у женщин. На старт соревнований вышли 72 девушки, разделенные на две подгруппы. В квалификации "А" выступала наша Анастасия Прокопенко. Белоруска показала один из лучших результатов в фехтовании, но после не самого удачного заплыва на 200 метров опустилась в середину протокола. Тем не менее в лазер-ране пятикратная чемпионка мира привычно была одной из лучших и в итоге финишировала третьей, завоевав путевку в полуфинал.



В квалификации "В" были представлены Виолетта Гуреева и Ирина Просенцова. Два стартовых вида белоруски прошли в числе лидеров - перед бегом со стрельбой обе занимали места в шестерке сильнейших. На дистанции наши спортсменки также выглядели неплохо: Гуреева пересекла финишную черту девятой, Просенцова расположилась вслед за ней. Дальше прошли 18 лучших девушек.



Лидер национальной команды и серебряная медалистка финала Кубка мира - 2024 Мария Гнедчик этот старт пропускает. Полуфиналы у женщин состоятся в четверг, а завтра в борьбу за попадание в топ-36 вступят мужчины. Обладатели наград планетарного форума определятся 15 июня.



