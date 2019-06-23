Борьба за медали предстоит олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках и каноэ Роману Петрушенко

ІІ Европейские игры особенные для наших гребцов. Через несколько дней борьба за медали предстоит одному из самых титулованных белорусских спортсменов - олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках и каноэ Роману Петрушенко. При всех имеющихся наградах еще пока ни одной стоящей не было завоевано дома, когда все трибуны болеют за своих. У гребцов на главном спортивном форуме континента разыгрываются 16 комплектов наград.



Спортсмен признался, что если удастся одержать значимую победу дома, то он, как это уже случалось, отметит важное событие татуировкой.