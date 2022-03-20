Борьба за плей-офф Единой лиги ВТБ продолжается - "Цмокі-Мінск" принимают "Локомотив-Кубань"

Минские "Цмокі" продолжают борьбу за плей-офф Единой лиги ВТБ. "Драконы" могут впервые в своей истории пробиться в нокаут-раунд банковского турнира. Сейчас белорусы располагаются в турнирной таблице на восьмой позиции, которая позволяет оказаться в следующем раунде турнира. Сегодня минчане принимают "Локомотив-Кубань". Прямая трансляция встречи начнется в 15:50 на телеканале "Беларусь 5". Отметим, после тринадцати игр в активе "Цмокаў" три победы при десяти поражениях.