Борьба за выход финал. Арина Соболенко играет в Ухани с первой ракеткой мира

Арина Соболенко второй год подряд в полуфинале престижных соревнований в Ухани встречается с австралийкой Эшли Барти. Сейчас соперница идет в лидерах мирового рейтинга, а Соболенко пытается защитить звание победительницы местных соревнований. Между тем в прошлом году белоруска была сильнее в двух сетах 2:0. А после взяла первый титул в карьере. В сегодняшней встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение Барти. Идет первый сет - пока впереди австралийка 4:3. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени из Китая. Прямую трансляцию полуфинала ведет телеканал "Беларусь 5".