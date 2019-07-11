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Борьбу в квалификации Лиге Европы начинают минское "Динамо", "Витебск" и "Шахтер"
Вслед за БАТЭ к еврокубковой гонке подключаются еще три белорусские команды. Борисовчане накануне ничьей с польским "Пястом" - 1:1 стартовали в квалификации Лиги чемпионов. Сегодня во втором по значимости турнире Старого Света - Лиге Европы - борьбу начинают минское "Динамо", "Витебск" и "Шахтер".
В Солигорске болеет за наших Павел Капуцкий. Он выходит с нами на прямую связь.
Идет 53 минута, счет 0:0. Но я вот о чем хочу сказать. Сегодняшний соперник - "Хибернианс" - скромный мальтийский клуб из города Паола с населением 9 тысяч человек. Но вначале 90-х наше минское "Динамо" со звездным составом едва (в дополнительное время) прошло их в Кубке УЕФА. А еще раньше, в 1970-м, два поединка за мальтийцев провел легендарный англичанин Стэнли Мэтьюз, на счету которого 700 матчей и ни одной желтой карточки.
Но сегодня настолько джентльменская игра вряд ли возможна. За участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы клубы получат от УЕФА 240 тысяч евро. Выход во второй принесет еще 260. Но "горняки" хотят и болельщиков порадовать. Последний чемпионский титул "Шахтер" брал 14 лет назад и евроарена - хорошее место для искупления!
Также сегодня впервые за 20 лет в еврокубки вернулся "Витебск". В Финляндии команда Сергея Ясинского встречалась с дружиной под названием "Куопио". И параллельно с нашим поединком в Латвии минское "Динамо" играет с "Лиепае".
О результатах всех встреч в "Дне спорта" расскажет Станислав Липский. А мы продолжаем следить за матчем "Шахтер" - "Хибернианс". Счет 0:0.Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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