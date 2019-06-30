Борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко завоевал золото II Европейских игр

Во Дворце спорта сегодня белорусы сражались за три комплекта наград в турнире по греко-римской борьбе.



На прямой связи с нами Стас Липский (прямое включение). Второе золото в копилку белорусов добавил сегодня борец греко-римского стиля. С победой Кирилла Грищенко поздравил Глава государства.