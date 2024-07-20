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Борец Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение МОК для участия в Олимпиаде в Париже
Еще один спортсмен из Беларуси примет участие в летних Играх в Париже. Борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение от Международного олимпийского комитета. Напомним, на Олимпиаде в Токио три года назад он завоевал серебряную медаль.
Таким образом, 17 наших атлетов выступят в 10 видах спорта - велоспорте на шоссе, гребле академической, плавании, стрельбе пулевой, прыжках на батуте, борьбе греко-римской и вольной, гребле на байдарках и каноэ, таэквондо и тяжелой атлетике.
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