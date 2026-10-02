"Борисфен" принимает "Рубон" в регулярном чемпионате Беларуси по баскетболу
Автор:Редакция news.by
"Борисфен" или "Рубон"? Какая из команд 2 октября продлит победную серию в регулярном чемпионате Беларуси по баскетболу.
Коллективы встретятся на паркете могилевского спорткомплекса "Олимпиец". Хозяева пока провели в розыгрыше один поединок против "Гомельских рысей", и он завершился победой.
А у северян на старте уже два успешных матча - против брестской "Виктории" и дружины "Минска", с четырьмя баллами гости возглавляют турнирную таблицу.
Чьи аргументы будут весомее на площадке, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 17:45.