Борисов - кузница гребцов на байдарках и каноэ

В Борисове готовят олимпийских чемпионов. Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва ежегодно становятся победителями международных соревнований по гребле. Свое мастерство ученики оттачивают под руководством профессиональных тренеров, среди которых и "Мастер Минской области - 2019" Виктор Зеленевский. Сейчас мальчики и девочки на байдарках сдают промежуточные тесты на Березине. Пока позволяет погода, надо максимально быть на волне. Ведь победы - это результат старательных тренировок.



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