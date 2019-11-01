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Борисов - кузница гребцов на байдарках и каноэ
В Борисове готовят олимпийских чемпионов. Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва ежегодно становятся победителями международных соревнований по гребле. Свое мастерство ученики оттачивают под руководством профессиональных тренеров, среди которых и "Мастер Минской области - 2019" Виктор Зеленевский. Сейчас мальчики и девочки на байдарках сдают промежуточные тесты на Березине. Пока позволяет погода, надо максимально быть на волне. Ведь победы - это результат старательных тренировок.
Репортаж о мастерах Минской области смотрите в воскресенье. В полдень - проект "Новости. Центральный регион".
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