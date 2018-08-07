Борисовский БАТЭ готовится с победы стартовать в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Именно об этом перед отправлением в Баку заявил исполняющий обязанности главного тренера БАТЭ Алексей Бага. Сегодня встреча против "Карабаха". В реестре борисовчан 20 футболистов. Начало матча в 20 часов. Ответная игра спустя неделю на "Борисов-Арене". Отметим, в случае успеха чемпионы Беларуси в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграют против голландского ПСВ.