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Борисовский БАТЭ не смог набрать очки в поединке второго тура Лиги Европы против ПАОКа

Класс соперника оказался выше. Борисовский БАТЭ не смог набрать очки в поединке второго тура Лиги Европы против ПАОКа. Греки уже к 17-ой минуте вели 3:0. Итог же матча - поражение борисовчан 1:4.

БАТЭ опустился на третье место. У борисовчан и греков по 3 очка. Возглавляет группу с шестью баллами «Челси». Лондонцы на своем поле минимально обыграли венгерский "Види", 1:0.  

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