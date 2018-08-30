Борисовский БАТЭ не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но еврокубковая осень у белорусов будет. "Желто-синие" проиграли голландскому ПСВ и на выезде. Уже после первой половины голландцы вели 2:0, а во втором тайме хозяева добавили - 3:0. БАТЭ в итоге сыграет в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка турнира пройдет завтра, в 14 часов начнется прямая трансляция на "Беларусь 5". Отметим, с этого сезона обзоры всех игр Лиги чемпионов можно найти на нашем сайте tvr.by.