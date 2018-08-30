3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Борисовский БАТЭ не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов
Борисовский БАТЭ не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но еврокубковая осень у белорусов будет. "Желто-синие" проиграли голландскому ПСВ и на выезде. Уже после первой половины голландцы вели 2:0, а во втором тайме хозяева добавили - 3:0. БАТЭ в итоге сыграет в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка турнира пройдет завтра, в 14 часов начнется прямая трансляция на "Беларусь 5". Отметим, с этого сезона обзоры всех игр Лиги чемпионов можно найти на нашем сайте tvr.by.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов