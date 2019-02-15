Борисовский БАТЭ обыграл лондонский "Арсенал" в 1/16 финала Лиги Европы

Большая победа белорусского спорта! БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы обыграл гранда мирового футбола - лондонский "Арсенал".

Единственный гол в конце первого тайма забил Станислав Драгун с подачи Игоря Стасевича. Все эмоции незабываемой встречи - у Андрея Козлова.

Такие исторические победы всегда имеют отражение в деталях. Футболисты БАТЭ скрылись в подтрибунном помещении, зрители нехотя покидали "Борисов-Арену". А наставник БАТЭ и уроженец, кстати, Борисова, Алексей Бага довольно неприметно вернулся к центру поля, где его парни вот только что создали прекрасную победу. Он помашет родным и на этот раз действительно отправится в кулуары "Борисов-Арены".

А вот в тот момент перед самым перерывом, когда Игорь Стасевич, еще один борисовчанин по рождению, готовился подавать стандарт, у многих возникло ощущение, что все должно получиться. И Станислав Драгун классно отправил мяч в сетку ворот, которые защищал сам Петр Чех.

В эти же минуты на густо заполненных трибунах "Арсенала" ощущалась тревога. Но это лишь отражало то, что происходило на поле в эти минуты. Замены испанского специалисты Унаи Эмери игру "Арсенала" не освежили. Наши футболисты с валидолом, как говорят болельщики, но все же уверенно довели дело до победы - 1:0.

Для Александра Глеба матч был, безусловно, особенным. Лучший белорусский футболист 21 столетия провел лучшие годы в составе канониров. И кто мог в нулевые подумать, что уже 37-летний игрок в 2019 году станет одним из лучших на поле в форме БАТЭ, а борисовский клуб победит "Арсенал". Многие в этот момент вспомнили эпохальную победу над "Баварией".